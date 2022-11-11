В Белоруссию на смену McDonald's придет «Вкусно — и точка»

«Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно – и точка" позволит компании сохранить более 2 тысяч рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети», — заявили в пресс-службе.