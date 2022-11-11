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43 минуты назад

«Вкусно — и точка» выйдет на рынок Белоруссии

Никита Бородкин

Российская сеть ресторанов «Вкусно — и точка» выйдет на рынок Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, компания подписывает договор франчайзи с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет ресторанами McDonald's в стране.

В Белоруссию на смену McDonald's придет «Вкусно — и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас «Вкусно — и точка» завершает процедуру передачи исключительных прав по договору — до момента перехода сеть продолжит работу под брендом McDonald's.

Молодые люди месяц бесплатно питалась во «Вкусно – и точка»

Под новым названием заведения откроются в течение нескольких недель после завершения всех необходимых юридических процедур.

«Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно – и точка" позволит компании сохранить более 2 тысяч рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети», — заявили в пресс-службе.

Сейчас в Белоруссии открыто 25 предприятий McDonald's в шести крупных городах. Ежегодно они обслуживают более 10 млн клиентов.

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