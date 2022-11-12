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1 час назад

Apple осталась самым дорогим брендом в мире

BFM.RU

Компания Apple осталась самым дорогим брендом в мире. Она держит эту позицию на протяжении десяти лет, отмечает «Финмаркет».

Apple осталась самым дорогим брендом в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как свидетельствуют данные исследования Interbrand, стоимость бренда Apple повысилась за год на 18% и превысила 482,2 млрд долларов.

На второе место вышла Microsoft. Она прибавила в цене 32% (до 278,3 млрд долларов). Amazon сместилась на третье место, подорожав всего на 10% (до 274,8 млрд долларов).

На четвертой строчке остался Google, стоимость которого поднялась на 28% (до 251,75 млрд долларов), на пятой — Samsung (рост на 17%, до 87,7 млрд долларов).

Компании,Amazon,Google,Microsoft,Apple,
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