Компания Apple осталась самым дорогим брендом в мире. Она держит эту позицию на протяжении десяти лет, отмечает «Финмаркет».

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Как свидетельствуют данные исследования Interbrand, стоимость бренда Apple повысилась за год на 18% и превысила 482,2 млрд долларов.

На второе место вышла Microsoft. Она прибавила в цене 32% (до 278,3 млрд долларов). Amazon сместилась на третье место, подорожав всего на 10% (до 274,8 млрд долларов).