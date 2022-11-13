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2 часа назад

Соучредитель криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид лишился всего состояния в $16 млрд

Газета.Ru

Cоучредитель и бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид лишился всего своего состояния в $16 млрд, что стало одним из крупнейших в истории потерь состояния. Об этом пишет Bloomberg.

Соучредитель криптовалютной биржи FTX лишился всего состояния в $16 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

11 ноября криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве, и все активы, принадлежавшие Бэнкман-Фриду, обесценились. По данным Bloomberg, на пике его состояние оценивалось в $26 млрд, а в начале недели оно составляло почти $16 млрд.

По данным Reuters, основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств торговой компании Bankman-Fried Alameda Research, $2 млрд из которых пропало. По словам одного из собеседников агентства, исчезло около $1,7 млрд. Второй источник Reuters оценил пропавшие средства в $1–2 млрд.

Агентство писало, пропажа была обнаружена 6 ноября, когда Сэм Бэнкман-Фрид предоставил топ-менеджерам биржи финансовые отчеты, в которых, по словах источников Reuters, не было указано, куда были отправлены средства.

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