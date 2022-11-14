Российские биржи прекратили все операции с акциями Meta

Российские биржи прекратили все операции с акциями компании Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, Московская биржа исключила акции с торгов 12 ноября, а «СПБ Биржа» — с понедельника, 14 ноября во всех режимах торгов. При этом неизвестно, возобновятся ли торги акциями иностранной компании.

Решение в отношении Meta Platforms было принято, поскольку ее деятельность запрещена на территории России. Иван Пуховой из ФГ «Финам» указал, что ценные бумаги компании становятся проблемным активом, ожидать разрешения ситуации есть смысл только стойким долгосрочным инвесторам.

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин добавил, что российским властям предстоит решить, считать ли экстремистскими вложения в акции Meta. В случае положительного решения держателям могут грозить уголовные риски.