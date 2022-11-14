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57 минут назад

"Известия": авиакомпании недополучат SSJ-100 по итогам года

Газета.Ruиещё 1

Российские авиакомпании по итогам этого года получат только 10 самолетов Superjet 100 из 19 запланированных. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиаотрасли. Два Superjet 100 пополнили парк Red Wings, один — "Азимута".

Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, до конца текущего года перевозчики получат еще только семь бортов, причем один — со вторичного рынка. В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100.

По его словам, машин полностью хватало зарубежной комплектации даже после введения западных санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию. Ранее сообщалось, что летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет 96 пассажирами экстренно сел в Сочи. Это был Sukhoi Superjet 100 рейса. Сработал датчик разгерметизации. Представитель экстренных служб рассказал, что самолет поднялся на высоту чуть более 10 тысяч метров, после чего начал снижаться. По его словам, аварийная ситуация возникла над Черным морем спустя примерно 18 минут после вылета.

Компании,Денис Мантуров,Red Wings,Минпромторг,
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