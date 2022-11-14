Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100

Российские авиакомпании по итогам этого года получат только 10 самолетов Superjet 100 из 19 запланированных. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиаотрасли. Два Superjet 100 пополнили парк Red Wings, один — "Азимута".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, до конца текущего года перевозчики получат еще только семь бортов, причем один — со вторичного рынка. В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100.