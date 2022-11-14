ФАС получила ходатайство о покупке российского бизнеса KFC

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство компании "Смарт Сервис", которая является локальным франчайзи ресторанов быстрого питания KFC, о покупке российского бизнеса.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

В конце октября бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" направило заявку на регистрацию брендов Rostic's и "Ростмастер", а также нового логотипа с курицей. Американская компания Yum! Brands ранее подтвердила продажу KFC российскому бизнесу.