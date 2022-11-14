Власти Польши изъяли долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz

Варшава изъяла долю «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz, которая владеет польской частью газопровода Ямал — Европа. Об этом сообщает Parkiet.

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По данным польского издания, такое решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности. Им было поручено «немедленно приступить к его исполнению» и запустить в отношении «Газпрома» процедуру принудительного управления с целью обеспечения функционирования EuRoPol Gaz.

Отмечается, что российская компания владела 48% акций в ней.