Власти Польши изъяли долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz

Варшава изъяла долю «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz, которая владеет польской частью газопровода Ямал — Европа. Об этом сообщает Parkiet.
По данным польского издания, такое решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности. Им было поручено «немедленно приступить к его исполнению» и запустить в отношении «Газпрома» процедуру принудительного управления с целью обеспечения функционирования EuRoPol Gaz.
Отмечается, что российская компания владела 48% акций в ней.
Ранее Буда уже сообщал о планах Варшавы ввести принудительное управление в EuRoPol Gaz. Он заявлял, что «сделав это, Польша станет первой в Европе, кто полностью завладеет долей "Газпрома" в предприятии такого типа».