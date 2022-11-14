Власти Польши отберут долю «Газпрома» во владельце польского участка газопровода Ямал — Европа, компании EuRoPol GAZ. Решение о приобретении акций российской компании принял министр по вопросам развития и технологий республики Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности страны, пишет польское издание Parkiet.

Лишение «Газпрома» 48-процентной доли в проекте должно быть исполнено незамедлительно. Министр ввел внешнее управление в отношении доли российской компании для обеспечения работы совместного предприятия «Газпрома» с другим акционером — польской PGNiG. Это было необходимо, поскольку участие в проекте подразумевает перекрестное представительство главных акционеров, а в нынешней ситуации взаимодействие было невозможным, что блокировало принятие решений как правлением, так и собранием акционеров.

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Протяженность газопровода «Ямал — Европа» превышает две тысячи километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

В апреле 2022 года Польша ввела санкции против «Газпрома» в рамках деятельности EuRoPol GAZ. Акции компании в проекте были заморожены. В мае Россия ввела ответные блокирующие санкции против EuRoPol GAZ. Для «Газпрома» это означало запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

новость от 29 сентября

Польша ввела ограничительные меры в отношении российского экспортера природного газа «Газпром экспорт» — дочернего предприятия государственной энергетической компании «Газпром». Об этом написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел и администрации республики.

Санкции включают замораживание всех финансовых и экономических ресурсов предприятия. На сайте польского ведомства напомнили, что «Газпром экспорт» уже находится в санкционных списках США.

В апреле министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава ввела собственные санкции против 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии. Под ограничения попали «Газпром», нефтегазовая компания «Новатэк», российская группа компаний-производителей минеральных удобрений «Акрон».

Ранее 29 сентября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны приняло постановление, согласно которому в качестве ограничительной меры против Москвы страна с 1 января 2023 года запретит покупку природного газа из России.

В этот же день заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что Соединенные Штаты Америки рассматривают «все варианты действий» по ужесточению санкций в отношении России в случае вхождения в ее состав частей Украины.

новость от 13 октября

Правительство Польши рассматривает возможность введения принудительного управления в компании EuRoPol GAZ - совместном предприятии "Газпрома" и польской PGNiG. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Dziennik Gazeta Prawna министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

По его словам, власти не исключают, что введение принудительного управления в EuRoPol GAZ станет следующим шагом.

"Но я не хотел бы предвосхищать факты. Сделав это, мы будем первыми в Европе, кто полностью завладеет долей "Газпрома" в предприятии такого типа", - сказал министр.

Ранее польское правительство приняло решение принудительно назначить временную управляющую компанию для попавшей в санкционный список страны Novatek Green Energy.

"Мы используем здесь законные права, которые вступили в силу только несколько недель назад. Это инструмент, позволяющий регулировать ситуацию на предприятиях с российским капиталом, которые по тем или иным причинам, например, в интересах государства или для поддержания рабочих мест, должны продолжать работать. Можно просто поддерживать их деятельность под принудительным управлением, что исключит доход иностранных субъектов", - отметил Буда.

"В европейском масштабе это нечто новаторское, потому что помимо того, что мы заморозили активы, мы входим в совет директоров, забираем власть", - подчеркнул министр.

Компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода Ямал - Европа. При этом оператором этого участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является польская компания Gaz-System.

Санкционный список Польши

27 апреля Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям. Из-за этого несколько десятков польских гмин (малые административно-территориальные единицы) остались без газоснабжения. Власти Польши обязали Novatek Green Energy предоставить доступ государственным компаниям к их газовой инфраструктуре, чтобы они могли начать поставлять газ в районы, оставшиеся без газоснабжения.

В связи с происходящим "Новатэк" обратился в польский суд и в суд ЕС.

новость от 1 октября

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, начал работать. Об этом сообщила в субботу компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System.

"В соответствии с данным шесть лет назад обещанием мы сдержали слово. Сегодня в 06:10 (07:10 мск) началась передача газа в Польшу по газопроводу Baltic Pipe", - указано в сообщении.

Как добавили в компании, суточный заказ на 1 октября 2022 года составляет 62,4 млн кВт ч.

Официальная церемония открытия газопровода состоялась в Польше во вторник. Однако только сейчас он начал работать на коммерческой основе. В первые дни по трубе будет идти датский газ. На начальном этапе газопровод будет работать на 30-38% мощности. С 2023 года его пропускная мощность должна составить 10 млрд куб. м газа в год.

Baltic Pipe - система газопроводов, протяженностью около 900 км, которая связывает месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Стоимость всего проекта оценивается в €1,6 млрд.

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила о том, что в 2023 году поставит из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe 6,5 млрд куб. м газа, задействовав его возможности на 80%, а в 2024 году - 7,7 млрд куб. м. PGNiG пока будет единственной компанией, использующей газопровод. Контракты на транзит заключены на период между 2022-2037 годами.

новость от 11 октября

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил недовольство Норвегией якобы за ее попытку нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post.

По информации издания, множество европейцев критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала СВО. При этом «эксперты» назвали такие доходы неприличными. Так, Моравецкий предложил Норвегии поделиться доходами с Украиной, попутно обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что Осло выразил несогласие в связи с упреками в свой адрес, напомнив, что страна оказывала поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.

новость от 10 ноября

Евросоюз (ЕС) в январе—октябре 2022 года увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения газа из России — его мировые поставки в 27 стран — членов ЕС составили 105 миллиардов кубометров, подсчитала исследовательская компания Kpler. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне 64 миллиардов кубометров, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 миллиарда кубометров. При этом результат текущего года по объемам закупки превысил показатели другого крупнейшего потребителя СПГ — Китая.

Старший аналитик Kpler по СПГ Лаура Пейдж в беседе с изданием спрогнозировала, что по итогам всего 2022 года поставки сжиженного газа в Европу составят примерно 123 миллиарда кубометров. Аналогичный прогноз — «при фиксирующихся на начало ноября темпах импорта» примерно в 125 миллиардов кубометров дает аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» и Сергей Капитонов. По его оценке, если в прошлом году на СПГ приходилось 18 процентов потребления газа в ЕС, то в 2022-м его доля вырастет до 35 процентов.