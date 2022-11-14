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57 минут назад

В Германии национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома»

Елена Прошина

Агентство DPA со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что правительство Германии национализирует компанию SEFE, которая является бывшей дочерней структурой российской энергетической компании «Газпром». Об этом сообщает «Российская газета».

В Германии национализируют бывшую дочернюю структуру «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

В качестве причины такого решения называют приближающуюся неплатежеспособность SEFE.

«Чтобы предотвратить эту опасность и сохранить операционную деятельность SEFE, в настоящее время происходит смена собственника и стабилизация компании», – говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что для национализации компании было выделено 225,6 миллиона евро. При этом российская компания «Газпром» не контролирует SEFE с 1 апреля этого года. Это случилось после того, как правительство Германии ввело внешнее управление над компанией.

Ранее глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что с 2023 года Молдавия разорвёт все свои связи с «Газпромом».

Компании,Газпром,
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