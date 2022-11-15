Авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти два самолета SSJ 100

Российская авиакомпания «Якутия» разобрала на запасные части два из четырех российских самолетов Sukhoi Superjet 100, полученных в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом пишут «Ведомости».

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Данное решение было принято по итогам проверки состояния воздушных судов.

Отмечается, что восстановление разобранных самолетов невозможно, так как на них отсутствуют маршевые силовые установки и другие основные агрегаты.

На предприятии «Иркут», производителе SSJ 100, сообщили, что в связи с иностранными санкциями, отсутствующие детали не могут быть приобретены. Помимо того, ни данная модель самолета, ни двигатель ещё не сертифицированы.

По словам источника, в скором времени ГТЛК начнет процесс изъятия самолетов у перевозчика.