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1 час назад

Бизнесмены пожаловались в Минэкономразвития на "плату за воздух" вместо вывоза мусора

Газета.Ruиещё 1

Российские компании теряют ежегодно по 5-6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора. В сложившихся условиях властям России следует пересмотреть нынешние условия по вывозу отходов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Федерации рестораторов и отельеров в Минэкономразвития.

Бизнес попросил МЭР пересмотреть нормативы вывоза мусора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежегодно компании теряют по 5-6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора <....> Результаты нашего мониторинга свидетельствуют: в ряде субъектов норматив превышает фактические показатели по торговым объектам в 1,5 и более раз», — заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

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В настоящее время платеж за вывоз мусора высчитывается, умножая транспортный тариф на региональный норматив по образованию отходов. Однако итоговую величину региональные власти устанавливают самостоятельно и зачастую неверно, указывается в письме.

«Согласно данным бизнеса, в Ленинградской области розница накапливает 0,4 кубометров на 1 кв. м, хотя установленный властями норматив равен 1,4 кубов на 1 кв. м. То есть компании платят за «вывоз воздуха», — говорится в материале.

В некоторых случаях переплаты ретейлеров за вывоз мусора составляют размер заработной платы работника торгового зала или другого линейного персонала — порядка 36 тыс. рублей. В качестве примера бизнес привел условный магазин площадью 500 кв. м. Однако проект постановления правительства может исправить ситуацию.

«У властей будет возможность высчитывать среднее значение норматива с учетом данных за последние годы. Разница между замерами и теоретическим показателем может быть не более 20%», — уверены представители бизнеса.

3 июня ретейлеры и рестораторы попросили российские власти ввести мораторий до 2023 года на индексацию тарифов на вывоз коммунальных отходов. Компании предложили в качестве антикризисной меры заморозить повышение тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2022 года по 1 января 2023 года.

Компании,Игорь Караваев,Минэкономразвития,
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