Бизнес попросил МЭР пересмотреть нормативы вывоза мусора

Российские компании теряют ежегодно по 5-6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора. В сложившихся условиях властям России следует пересмотреть нынешние условия по вывозу отходов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Федерации рестораторов и отельеров в Минэкономразвития.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ежегодно компании теряют по 5-6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора <....> Результаты нашего мониторинга свидетельствуют: в ряде субъектов норматив превышает фактические показатели по торговым объектам в 1,5 и более раз», — заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Видео дня

В настоящее время платеж за вывоз мусора высчитывается, умножая транспортный тариф на региональный норматив по образованию отходов. Однако итоговую величину региональные власти устанавливают самостоятельно и зачастую неверно, указывается в письме.

«Согласно данным бизнеса, в Ленинградской области розница накапливает 0,4 кубометров на 1 кв. м, хотя установленный властями норматив равен 1,4 кубов на 1 кв. м. То есть компании платят за «вывоз воздуха», — говорится в материале.

В некоторых случаях переплаты ретейлеров за вывоз мусора составляют размер заработной платы работника торгового зала или другого линейного персонала — порядка 36 тыс. рублей. В качестве примера бизнес привел условный магазин площадью 500 кв. м. Однако проект постановления правительства может исправить ситуацию.

«У властей будет возможность высчитывать среднее значение норматива с учетом данных за последние годы. Разница между замерами и теоретическим показателем может быть не более 20%», — уверены представители бизнеса.