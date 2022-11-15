Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
20 минут назад

СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России

Национальная Служба Новостейиещё 3

Дефицит складской техники назревает в России на фоне ухода некоторых производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет логистической компании ПЭК.

В России назревает дефицит техники для складов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проблему подтвердили источники и официальные представители логистических, транспортных компаний, дистрибуторах складской техники.

По данным издания, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Сложности возникли из-за прекращения работы европейских и японских брендов, а также усложнения поставок техники из Китая.

Рост цен на обслуживание оборудования с февраля 2022 года спровоцировал увеличение себестоимости логистики в среднем на 16%. Текущая ситуация не позволяет закрывать потребности бизнеса, отмечает издание.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители