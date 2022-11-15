В России назревает дефицит техники для складов

Дефицит складской техники назревает в России на фоне ухода некоторых производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет логистической компании ПЭК.

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Проблему подтвердили источники и официальные представители логистических, транспортных компаний, дистрибуторах складской техники.

По данным издания, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Сложности возникли из-за прекращения работы европейских и японских брендов, а также усложнения поставок техники из Китая.