Бренд Louis Vuitton откроет свой первый отель в Париже

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Майкл Берк раскрыл планы по преобразованию корпоративных офисов Vuitton в гостиничный и торговый комплекс. Об этом сообщает WWD.

В интервью председатель совета директоров и главный исполнительный директор французского бренда класса люкс раскрыл планы по преобразованию корпоративных офисов Louis Vuitton в обширный комплекс, включающий первый в мире отель Louis Vuitton и крупнейший в мире магазин в Париже. Это предполагает отказ от центрального офиса, из которого открывается вид на исторический центр Парижа.

«Это самый захватывающий вид в мире», — заявил Майкл Берк, рассказывая о панораме, простирающейсяся от Эйфелевой башни до Собора Парижской Богоматери.

Материнская компания LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton за последние 18 месяцев радикально преобразила окружающий район, открыв обновленный универмаг La Samaritaine и отель Cheval Blanc, а также первое парижское отделение своей итальянской кондитерской Cova.

Он также рассказал, что Бернар Арно, председатель совета директоров и генеральный директор крупнейшего в мире конгломерата предметов роскоши, только приступает к работе, планируя привлечь в этот район больше офисов, магазинов, жилья, ресторанов и культурных мероприятий.