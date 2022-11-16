Просроченные продукты захотели продавать на бирже

Российский экологический оператор (РЭО) и торговая сеть «Магнит» захотели разработать механизм для продажи просроченных продуктов на электронной бирже вторичных материальных ресурсов. Товары будут отправлять на переработку, сообщает ТАСС.

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На бирже решили запустить новый модуль, где можно реализовать продукты неживотного происхождения, которые не требуют ветеринарной экспертизы. К таким, в том числе, отнесли хлеб, кондитерские изделия, фрукты и овощи. В будущем из переработанных товаров смогут производить удобрения и корм для животных.

Что касается продукции животного происхождения, то через биржу можно будет найти партнеров, которые занимаются их утилизацией и имеют для этого лицензию.

«Стратегическая важность и актуальность создания эффективной системы сбора и переработки пищевых отходов обусловлена, с одной стороны, значительным объемом образования пищевой продукции с истекшим сроком годности, с другой стороны высоким уровнем зависимости от импорта комбикормовой продукции», — объяснили в РЭО.