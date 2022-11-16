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1 час назад

Просроченные продукты захотели продавать на бирже

Lenta.ruиещё 2

Российский экологический оператор (РЭО) и торговая сеть «Магнит» захотели разработать механизм для продажи просроченных продуктов на электронной бирже вторичных материальных ресурсов. Товары будут отправлять на переработку, сообщает ТАСС.

Просроченные продукты захотели продавать на бирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На бирже решили запустить новый модуль, где можно реализовать продукты неживотного происхождения, которые не требуют ветеринарной экспертизы. К таким, в том числе, отнесли хлеб, кондитерские изделия, фрукты и овощи. В будущем из переработанных товаров смогут производить удобрения и корм для животных.

Что касается продукции животного происхождения, то через биржу можно будет найти партнеров, которые занимаются их утилизацией и имеют для этого лицензию.

«Стратегическая важность и актуальность создания эффективной системы сбора и переработки пищевых отходов обусловлена, с одной стороны, значительным объемом образования пищевой продукции с истекшим сроком годности, с другой стороны высоким уровнем зависимости от импорта комбикормовой продукции», — объяснили в РЭО.

Ранее в РЭО сообщили, что в России решили по-новому утилизировать твердые коммунальные отходы (ТКО) — в тарифах за вывоз мусора захоронение заменят на компостирование. По словам специалистов, компостирование несет больший экологический эффект и не даст дополнительной нагрузки на тарифы.

Компании,Экономика России,"Магнит",
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