Продуктовый партнер «Макдоналдса» уйдет из России

После ухода «Макдональдса» из России о реорганизации бизнеса задумался его главный логистический партнер – американская компания Havi, которая отвечала за поставку продуктов в рестораны. Об этом пишет РБК.

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«Специализирующаяся на логистике продуктов питания компания Havi Logistics (ООО «Рулог») ищет, кому передать свой бизнес в России. Компания прорабатывает разные варианты, один из которых – передача активов российскому менеджменту», – поясняют источники, которые знакомы с ходом переговоров.

Отмечается, что бизнес компании Havi шире, чем просто снабжение сети фастфуда продовольствие. Они предоставляют также услуги по маркетингу, бизнес-аналитике и упаковке.

При этом в российской компании «Вкусно – и точка» отметили, что работают с компанией «Рулог», передает издание.