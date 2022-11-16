Москвичи чаще других россиян работают полностью удаленно

Москвичи чаще жителей из других российских регионов работают полностью удаленно. Результаты своего опроса предоставил «Мосленте» сервис «Работа.ру».

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«Москва лидирует по числу удаленных сотрудников в России, а также противоречит общероссийскому тренду, по которому люди чаще работают в гибридном формате (19 процентов), чем полностью удаленно (15 процентов)», — говорится в материале исследования.

22 процента опрошенных жителей столицы рассказали, что полностью работают в удаленном формате. Чаще всего это работники сфер IT (23 процента), маркетинга, рекламы и СМИ (11 процентов), бухгалтерии (девять процентов), банков и финансов (восемь процентов) и управления персоналом (шесть процентов).

62 процента респондентов сообщили, что работают в офисе или другом рабочем помещении компании. 16 процентов участников исследования из Москвы и Подмосковья рассказали, что работают в гибридном формате — частично в офисе, частично удаленно.

Из тех, кто еще не работает на удаленке, 74 процента опрошенных выразили желание найти работу с дистанционной занятостью. 17 процентов респондентов отметили, что не хотели бы работать удаленно, а 9 процентов пока не задумывались об этом.