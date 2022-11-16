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1 час назад

Партнер McDonald’s решил уйти с российского рынка

Лера Букина

Havi Logistics, предоставляющая логистические услуги известным компаниям в сфере пищевой индустрии, занялась поисками покупателями на свой бизнес. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника, который знаком с ситуацией.

Партнер McDonald’s решил уйти с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время руководство рассматривает варианты локализации. По словам другого собеседника, компания допускает передачу активов российскому менеджменту.

Компания Havi Logistics является логистическим партнером сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Она не только снабжает сеть продовольствием, но и занимается интеграцией цепочки поставок, в том числе планированием спроса и предложения. Кроме того, она оказывает услуги по маркетингу и бизнес-аналитике, а также по упаковке.

В настоящее время Havi Logistics присутствует в более чем 45 странах.

Ранее сообщалось, что преемник McDonald's в России — сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» — начинает выходить на белорусский рынок. СМИ сообщали о подписании договора с компанией «КСБ Виктори Рестораны» (представитель McDonald's в стране).

McDonald's ранее сообщила о падении чистой прибыли в прошлом полугодии на 39% в годовом выражении. Она составила 2,292 миллиарда долларов.

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