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25 минут назад

Приставы приступили к принудительному взысканию с Meta свыше 2 млрд рублей штрафов

Говорит Москваиещё 2

Ранее компанию обвинили в отказе удалить запрещённый в России контент.

Приставы приступили к принудительному взысканию с Meta 2 млрд рублей штрафов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов, новое исполнительное производство заведено на основании решения Таганского суда от 1 августа.

В 2022 году приставы возбудили уже несколько дел о взыскании с Meta назначенных судом взысканий, в том числе оборотного — в размере 1,9 млрд рублей, за неоднократный отказ удалить запрещённый в России контент.

Meta Platforms владеет соцсетями Facebook и Instagram, мессенджером WhatsApp; признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Компании,ФССП России,
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