Приставы приступили к принудительному взысканию с Meta 2 млрд рублей штрафов

Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов , новое исполнительное производство заведено на основании решения Таганского суда от 1 августа.

В 2022 году приставы возбудили уже несколько дел о взыскании с Meta назначенных судом взысканий, в том числе оборотного — в размере 1,9 млрд рублей, за неоднократный отказ удалить запрещённый в России контент.