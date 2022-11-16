Приставы приступили к принудительному взысканию с Meta 2 млрд рублей штрафов

Ранее компанию обвинили в отказе удалить запрещённый в России контент.
Как следует из банка данных Федеральной службы судебных приставов, новое исполнительное производство заведено на основании решения Таганского суда от 1 августа.
В 2022 году приставы возбудили уже несколько дел о взыскании с Meta назначенных судом взысканий, в том числе оборотного — в размере 1,9 млрд рублей, за неоднократный отказ удалить запрещённый в России контент.
Meta Platforms владеет соцсетями Facebook и Instagram, мессенджером WhatsApp; признана в России экстремистской организацией и запрещена.