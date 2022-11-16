Президент РФ Владимир Путин обратился к банкам с призывом прекратить «пить кровь из людей до гробовой доски», передает РИА Новости.
Сегодня президент проводит совещание с правительством, на котором была затронута процедура досудебного банкротства. Путин сообщил о необходимости принять во внимание финансовое положение пожилых граждан.
Глава государства отметил, что кредитные организации «легко и с удовольствием» предоставляют ссуды не небольшие суммы, однако такие граждане становятся вечными должниками.
«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин, призвав остановить это.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитической компании Frank RG, объем выданных розничных кредитов россиянам в сентябре 2022 года вырос всего на 3,85%. Почти все сегменты продемонстрировали падение. Но это не касается ипотеки. Она компенсировала просадку.