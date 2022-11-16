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1 час назад

«Пьют кровь»: Путин осудил работу банков

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин обратился к банкам с призывом прекратить «пить кровь из людей до гробовой доски», передает РИА Новости.

Сегодня президент проводит совещание с правительством, на котором была затронута процедура досудебного банкротства. Путин сообщил о необходимости принять во внимание финансовое положение пожилых граждан.

ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты

Глава государства отметил, что кредитные организации «легко и с удовольствием» предоставляют ссуды не небольшие суммы, однако такие граждане становятся вечными должниками.

«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин, призвав остановить это.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитической компании Frank RG, объем выданных розничных кредитов россиянам в сентябре 2022 года вырос всего на 3,85%. Почти все сегменты продемонстрировали падение. Но это не касается ипотеки. Она компенсировала просадку.

Компании,Владимир Путин,Банк ВТБ,
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