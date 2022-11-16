Президент РФ Владимир Путин обратился к банкам с призывом прекратить «пить кровь из людей до гробовой доски», передает РИА Новости.

Сегодня президент проводит совещание с правительством, на котором была затронута процедура досудебного банкротства. Путин сообщил о необходимости принять во внимание финансовое положение пожилых граждан.

Глава государства отметил, что кредитные организации «легко и с удовольствием» предоставляют ссуды не небольшие суммы, однако такие граждане становятся вечными должниками.

«Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски», — заявил Путин, призвав остановить это.