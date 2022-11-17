Активы покинувших Россию бизнесменов призвали заморозить

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Как считает Кутепов, заморозить активы в России нужно в первую очередь у владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Также он предлагает рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и других выплат, причитающихся таким россиянам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования спецоперации.