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23 минуты назад

KFC оставит россиянам меню

Sostav.ru

Российский KFC сохранит меню ресторана после передачи новому владельцу. Ренейминг потребуется только по четырем позициям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Константина Котова, совладельца «Смарт сервис», купившего российское подразделение.

KFC оставит россиянам меню
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что некоторое время в стране параллельно будет существовать два бренда — KFC и «Ростикс». Сделку планируется закрыть до конца 2022 года. В настоящее время проводятся переговоры с франчайзерами, которые есть почти во всех регионах России.

Константин Котов:

Мы достигли договорённости, что мы сохраним меню полностью, и в нём только четыре позиции пройдут ренейминг — сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остаётся.

В октябре стало известно, что американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC ижевской «Смарт сервис». Новый владелец будет обязан постепенно ребрендировать заведения. О том, каким будет бренд, и как избежать ошибок «Вкусно — и точка» рассказал Sostav дизайн-директор «СберМаркетинга» Владимир Кумин.

Компании,Константин Котов,
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