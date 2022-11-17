Активы покинувших Россию бизнесменов призвали заморозить

Активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, принявших решение уехать их страны из-за спецоперации РФ на Украине, могут заморозить. С такой инициативой выступает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.
Предложение будет направлено вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.
По мнению Кутепова, заморозка активов на территории РФ и транзакций с территории страны должна коснуться в первую очередь владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также руководителей институтов развития или госкорпораций.
Сенатор сообщил о необходимости дополнительно рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат на целевой счет для того, чтобы финансировать СВО.
Кроме того, Кутепов выступает за поступление доходов от управления имуществом и активами уехавших из РФ руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций в бюджет на покрытие убытков этих организаций.
Еще один шаг, по словам сенатора, - введение пакета мер в отношении лиц, которые решили отказаться от российского гражданства. Он считает необходимым направить замороженные в РФ средства иностранных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных, в частности, на восстановление Крымского моста.