Активы покинувших Россию бизнесменов призвали заморозить

Активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, принявших решение уехать их страны из-за спецоперации РФ на Украине, могут заморозить. С такой инициативой выступает глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.

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Предложение будет направлено вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.

По мнению Кутепова, заморозка активов на территории РФ и транзакций с территории страны должна коснуться в первую очередь владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также руководителей институтов развития или госкорпораций.

Сенатор сообщил о необходимости дополнительно рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат на целевой счет для того, чтобы финансировать СВО.

Кроме того, Кутепов выступает за поступление доходов от управления имуществом и активами уехавших из РФ руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций в бюджет на покрытие убытков этих организаций.