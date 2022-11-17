Руководитель Goldman Sachs в России покинет банк

Главный исполнительный директор Goldman Sachs в России Тимоти Толкингтон готовится покинуть свой пост и уйти из компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо из внутренней рассылки организации.
Толкингтон в последнее время был основным руководителем структуры. Он работал в компании 17 лет, уточняется в сообщении. Фирму топ-менеджер покинет в конце текущего года.
В марте Goldman Sachs сообщил, что покидает российский рынок. В компании также заявили о намерении продолжить выполнять операции по торговле долговыми обязательствами компаний, связанных с РФ. Также весной крупнейший финансовый конгломерат ФРГ Deutsche Bank принял решение прекратить работу на территории России.
Ранее сообщалось, что американский Goldman Sachs Group в третьем квартале текущего года резко уменьшил чистую прибыль. Вместе с тем значение превысило ожидания аналитиков. Согласно пресс-релизу банка, чистая прибыль в июле-сентябре достигла $3,07 млрд, или $8,25 в расчете на акцию. В прошлом году она составила $5,38 млрд, или $14,93 на акцию.