Siemens продал весь свой бизнес в России

Немецкий промышленный концерн Siemens продал бизнес в России, получив прибыль в 1,1 млрд евро. Об этом 17 ноября сообщается в отчёте компании за четвёртый квартал 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь).

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«Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года», — говорится в отчёте.

Продажа бизнеса положительно сказалась на выручке компании: до налогообложения «портфельные компании получили прибыль в размере 1,1 млрд евро».

Как сообщал «ГлагоL», после начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России всеобъемлющие санкции. Это привело к тому, что большинство зарубежных компаний были вынуждены покинуть российский рынок.