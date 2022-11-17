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41 минуту назад

Siemens продал весь свой бизнес в России

ГлагоLиещё 2

Немецкий промышленный концерн Siemens продал бизнес в России, получив прибыль в 1,1 млрд евро. Об этом 17 ноября сообщается в отчёте компании за четвёртый квартал 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь).

Siemens продал весь свой бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

«Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года», — говорится в отчёте.

Продажа бизнеса положительно сказалась на выручке компании: до налогообложения «портфельные компании получили прибыль в размере 1,1 млрд евро».

Как сообщал «ГлагоL», после начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России всеобъемлющие санкции. Это привело к тому, что большинство зарубежных компаний были вынуждены покинуть российский рынок.

В октябре-ноябре стало известно, что крупнейшие автомобильные компании распродали российские активы. В частности, Mercedes-Benz намерена продать завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом», Nissan —подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», Toyota закрывает завод в Петербурге, Ford Motor завершил выход из своей ранее приостановленной деятельности в России, Mazda Motor передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто».

Компании,Соллерс Авто,Ford,Siemens,Минпромторг,
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