Суд отказался выселять сквоттеров из дома основателя «Яндекса» в Амстердаме

В Нидерландах суд отказался выселить сквоттеров, занявших в Амстердаме дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом пишет РБК.

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В ходе предварительного слушания суд постановил, что для принудительного выселения сквоттеров нет достаточных оснований. По словам адвокатов бизнесмена, дом он приобрел для личного пользования и планирует там периодически останавливаться с семьей. Однако с 2020 года в здании проводится капитальный ремонт.

Суд постановил, что ремонт может привести к «значительному росту стоимости» имущества и, как следствие, «росту капитала», что запрещено санкциями. Кроме того, по мнению суда, Волож вряд ли будет в ближайшее время посещать дом, так как находится под санкциями. Между тем, сквоттеры объясняют свои действия тем, что бизнесмен намерен сдавать дом в аренду, с чем согласился суд.