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1 час назад

Суд отказался выселять сквоттеров из дома основателя «Яндекса» в Амстердаме

Елена Прошина

В Нидерландах суд отказался выселить сквоттеров, занявших в Амстердаме дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Об этом пишет РБК.

Суд отказался выселять сквоттеров из дома основателя «Яндекса» в Амстердаме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе предварительного слушания суд постановил, что для принудительного выселения сквоттеров нет достаточных оснований. По словам адвокатов бизнесмена, дом он приобрел для личного пользования и планирует там периодически останавливаться с семьей. Однако с 2020 года в здании проводится капитальный ремонт.

Суд постановил, что ремонт может привести к «значительному росту стоимости» имущества и, как следствие, «росту капитала», что запрещено санкциями. Кроме того, по мнению суда, Волож вряд ли будет в ближайшее время посещать дом, так как находится под санкциями. Между тем, сквоттеры объясняют свои действия тем, что бизнесмен намерен сдавать дом в аренду, с чем согласился суд.

Напомним, сквоттеры заняли дом Воложа в конце октября. С балкона они вывесили транспарант, на котором говорится, что они против «войны и капитализма». Они считают, что «права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой».

Компании,Яндекс,
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