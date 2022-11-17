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26 минут назад

Финскую Gasum обязали выплатить «Газпром экспорту»  миллионы евро

Лера Букина

Согласно решению арбитража, финская Gasum должна выполнить «Газпром экспорту» долг в размере более 300 млн евро. Об этом сообщила российская компания.

Финляндию обязали выплатить «Газпрому» более €300 млн
Фото: ТАССТАСС

Задолженность образовалась за поставки газа.

«Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал «Газум» выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты», - указала пресс-служба холдинга.

Также в сообщении говорится, что условие России по переходу на оплату за газ в рублях признано обстоятельством форс-мажора по контракту.

Из этого следует, что судом была подтверждена правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях, отметила компания.

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Накануне Gasum сообщила, что арбитражный суд вынес решение, в соответствии с которым она не должна в обязательном порядке платить за российский газ в рублях. В сообщении было сказано, что сторонам необходимо продолжать вести переговоры по вопросу урегулирования ситуации с поставками.

Весной текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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