Финляндию обязали выплатить «Газпрому» более €300 млн

Согласно решению арбитража, финская Gasum должна выполнить «Газпром экспорту» долг в размере более 300 млн евро. Об этом сообщила российская компания.

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Задолженность образовалась за поставки газа.

«Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал «Газум» выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты», - указала пресс-служба холдинга.

Также в сообщении говорится, что условие России по переходу на оплату за газ в рублях признано обстоятельством форс-мажора по контракту.

Из этого следует, что судом была подтверждена правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях, отметила компания.

Накануне Gasum сообщила, что арбитражный суд вынес решение, в соответствии с которым она не должна в обязательном порядке платить за российский газ в рублях. В сообщении было сказано, что сторонам необходимо продолжать вести переговоры по вопросу урегулирования ситуации с поставками.