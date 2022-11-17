Названа дата открытия «Вкусно – и точка» в Белоруссии

Переход ресторанов McDonald’s на бренд «Вкусно – и точка» в Белоруссии стартует с 22 ноября. Об этом сообщила компания-франчайзи этого фастфуда «КСБ Виктори Рестораны», передает радио Sputnik.

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Так, 21 ноября станет последним днем работы ресторанов под брендом McDonald’s, сказано в заявлении. В этот день сеть будет открыта до 18:00, но на следующий день рестораны откроются под новой вывеской «Вкусно – и точка» и продолжат работу в привычном режиме.

«Мы обязательно сообщим вам дополнительно о точном времени открытия 22 ноября», - подчеркнула компания.

Отмечается, что демонтаж вывесок McDonald’s уже осуществляется в городах страны, однако в Торговом реестре название точек пока старое.

Компания McDonald's ранее передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».