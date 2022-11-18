NYT: сотни сотрудников Twitter предпочли увольнение переработкам

Новая волна увольнений началась в компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, после того как руководство уведомило сотрудников о ненормированной работе с жесткими требованиями. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

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Ранее на этой неделе владелец и руководитель компании Илон Маск поставил всех сотрудников Twitter перед выбором: готовиться к переработкам и интенсивной деятельности для строительства "нового Twitter" или покинуть компанию, получив выходное пособие. По сведениям издания, второй вариант выбрали несколько сотен работников компании, они подали заявления на увольнение.

Как ранее сообщала газета The Washington Post, Маск описал изменения в работе сотрудников Twitter как многочасовой труд с высокой интенсивностью. Только исключительная успеваемость будет считаться проходным баллом, утверждал он.