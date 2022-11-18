Назван срок начала реализации газового хаба в Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что старт работ по реализации проекта газового хаба запланирован на начало следующего года. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NTV.
Донмез подчеркнул, что власти страны должны до конца 2022 года определиться с «дорожной картой». После этого начнется реализация работ по проекту, указал он.
Также министр отметил, что турецкая сторона ведет консультации с потенциальными поставщиками газа для достижения энергетической безопасности Европы и баланса на рынке.
Ранее планы создания в Турции международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа официально подтвердились - президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через страну. Он указал на то, что Турция спокойна относительно наступления зимы. По словам президента, страна становится «хабом по газу, хабом в энергетике».
Некоторое время назад президенты РФ и Турции провели переговоры в Астане. Российский лидер Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о необходимости рассмотреть вопрос создания газового хаба в Турции. По словам российского лидера, этот хаб мог бы стать площадкой не только для поставок, но и для определения стоимости.