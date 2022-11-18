На российский рынок бытовой техники пришли бренды из КНР и Турции

Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Начало спецоперации на Украине перекроило многие сегменты российского рынка, в первую очередь потребительские. Серьезные изменения происходят, в частности, в продажах бытовой техники. Лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux и ряда других остановили прямые поставки. В результате в период с января по сентябрь доля ведущих брендов в деньгах в продажах крупной бытовой технике упала в несколько раз.

Участники рынка сошлись во мнении, что компании из Китая и Турции стали занимать не только место на рынке, но и постепенно приобретают производственные мощности ушедших зарубежных компаний. При этом новые мощности будут предназначены не только для российского рынка, но и для поставок в другие страны. Также новым трендом становится повышающийся спрос на отечественные и белорусские товары.

Аналитики посчитали, что увеличение спроса на указанные бренды произошло после ухода зарубежных компаний. Однако одновременно с этим отечественная продукция не стала дешевле и лучше, и даже наоборот, подорожала. Поэтому нынешнее состояние рынка можно назвать промежуточным этапом, так как параллельный импорт еще не задействован на полную мощность.