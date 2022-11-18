На российский рынок бытовой техники пришли бренды из КНР и Турции

Бренды бытовой техники из России, Китая и Турции постепенно стали заполнять отечественный рынок бытовой техники, а ранее традиционные лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux стали терять свои позиции из-за остановки поставок в страну. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.
Начало спецоперации на Украине перекроило многие сегменты российского рынка, в первую очередь потребительские. Серьезные изменения происходят, в частности, в продажах бытовой техники. Лидеры в лице Bosch, LG, Samsung, Electrolux и ряда других остановили прямые поставки. В результате в период с января по сентябрь доля ведущих брендов в деньгах в продажах крупной бытовой технике упала в несколько раз.
Участники рынка сошлись во мнении, что компании из Китая и Турции стали занимать не только место на рынке, но и постепенно приобретают производственные мощности ушедших зарубежных компаний. При этом новые мощности будут предназначены не только для российского рынка, но и для поставок в другие страны. Также новым трендом становится повышающийся спрос на отечественные и белорусские товары.
Аналитики посчитали, что увеличение спроса на указанные бренды произошло после ухода зарубежных компаний. Однако одновременно с этим отечественная продукция не стала дешевле и лучше, и даже наоборот, подорожала. Поэтому нынешнее состояние рынка можно назвать промежуточным этапом, так как параллельный импорт еще не задействован на полную мощность.
10 ноября ТАСС со ссылкой на первого замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова сообщили, что объем параллельного импорта в Россию по итогам текущего года может превысить 15 млрд долларов в стоимостном выражении. По его словам, значение в 15 млрд долларов является «осторожным прогнозом к концу 2022 года.