Ozon начал продажу товаров H&M

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В рамках этого процесса компания решила открыть магазины на некоторое время для продажи оставшихся товаров. Как ранее сообщали в пресс-службе компании, для реализации стока было открыто 118 магазинов, из них 98 бренда H&M, 4 - Cos, 3 - Other Stories, 2 - Weekday, 11 - Monki. По состоянию на начало октября ретейлер окончательно закрыл 40% магазинов.