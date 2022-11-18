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39 минут назад

Ozon начал продажу товаров H&M

ТАССиещё 1

Онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M, магазины которого постепенно закрываются в России. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Ozon начал продажу товаров H&M
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На Ozon действительно появилась коллекция бренда H&M. Это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы ретейлера.

Он добавил, что сейчас покупателям доступны мужская и женская одежда, в скором времени появится детская.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В рамках этого процесса компания решила открыть магазины на некоторое время для продажи оставшихся товаров. Как ранее сообщали в пресс-службе компании, для реализации стока было открыто 118 магазинов, из них 98 бренда H&M, 4 - Cos, 3 - Other Stories, 2 - Weekday, 11 - Monki. По состоянию на начало октября ретейлер окончательно закрыл 40% магазинов.

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