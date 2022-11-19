Стало известно, кто нарастил выручку за счет ушедших из России брендов

Владельцам аутлетов в России удалось удержать и даже нарастить выручку за счет распродаж ушедших брендов. Об этом сообщает РБК.
Западные ритейлеры, закрывшие магазины в ТЦ, продолжили продавать сток в аутлетах - торговых центрах, предлагающих коллекции одежды и обуви по сниженным ценам.
Крупнейшие игроки этого рынка в России — американская Hines, европейская Fashion House и компании «Европа» и «Диона».
С учетом закрытых магазинов сопоставимые продажи в аутлетах Fashion House в январе—октябре 2022 года оказались на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общая выручка комплексов Hines в Москве за первые девять месяцев этого года осталась на уровне прошлого года, а в Петербурге наблюдается рост на 5%.
Аутлеты сумели сохранить минимальный уровень вакансий (свободных площадей). По данным CORE.XP, уровень свободных площадей в аутлетах составляет около 3%. В целом в торговых центрах этот показатель по итогам третьего квартала 2022 года достиг 9,5%, а к концу года может вырасти до 10–15%.
Эксперты отмечают, что весной было закрыто до 12% магазинов. Сейчас удалось снизить долю свободных площадей до 4–5%, замещая закрытые магазины новыми арендаторами. Так Nike закрыл магазины в России, но Hines договорился с российским ретейлером, который теперь торгует продукцией Nike под брендом NSP.
При этом многие глобальные бренды, закрывшие магазины в России, продолжают продажи в аутлетах, потому что им «нужно распродать сток».
Другим фактором стало то, что состоятельные россияне перестали покупать в аутлетах Европы и переключились на отечественные центры. Управляющий директор группы Fashion House Брендон О’Рейли заметил, что на парковке комплексов стало гораздо больше люксовых машин, то есть аудитория изменилась.
Ранее сообщалось, что бренды, которые якобы ушли из России, стали работать под другими марками.