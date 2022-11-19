Стало известно, кто нарастил выручку за счет ушедших из России брендов

Владельцам аутлетов в России удалось удержать и даже нарастить выручку за счет распродаж ушедших брендов. Об этом сообщает РБК.

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Западные ритейлеры, закрывшие магазины в ТЦ, продолжили продавать сток в аутлетах - торговых центрах, предлагающих коллекции одежды и обуви по сниженным ценам.

Крупнейшие игроки этого рынка в России — американская Hines, европейская Fashion House и компании «Европа» и «Диона».

С учетом закрытых магазинов сопоставимые продажи в аутлетах Fashion House в январе—октябре 2022 года оказались на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая выручка комплексов Hines в Москве за первые девять месяцев этого года осталась на уровне прошлого года, а в Петербурге наблюдается рост на 5%.

Аутлеты сумели сохранить минимальный уровень вакансий (свободных площадей). По данным CORE.XP, уровень свободных площадей в аутлетах составляет около 3%. В целом в торговых центрах этот показатель по итогам третьего квартала 2022 года достиг 9,5%, а к концу года может вырасти до 10–15%.

Эксперты отмечают, что весной было закрыто до 12% магазинов. Сейчас удалось снизить долю свободных площадей до 4–5%, замещая закрытые магазины новыми арендаторами. Так Nike закрыл магазины в России, но Hines договорился с российским ретейлером, который теперь торгует продукцией Nike под брендом NSP.

При этом многие глобальные бренды, закрывшие магазины в России, продолжают продажи в аутлетах, потому что им «нужно распродать сток».

Другим фактором стало то, что состоятельные россияне перестали покупать в аутлетах Европы и переключились на отечественные центры. Управляющий директор группы Fashion House Брендон О’Рейли заметил, что на парковке комплексов стало гораздо больше люксовых машин, то есть аудитория изменилась.