INFOLine: около трети строительных магазинов в Петербурге работают в убыток

Порядка трети всех DIY-магазинов в Санкт-Петербурге, продающих строительные, отделочные материалы и оборудование, товары для дома и сада, в настоящее время работают в убыток. Слова генерального директора консалтингового агентства INFOLine Ивана Федякова приводит "РБК Санкт-Петербург".

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"Около трети DIY-магазинов в Петербурге работает в убыток. В третьем квартале 2022 года выручка компаний из DIY сегмента в Петербурге упала на 15-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Федяков.

По его словам, нынешний кризис стал "особенным" для участников рынка. Во время предыдущих спадов 2015-го и 2020 годов DIY-сегмент был более защищенным, однако в настоящее время у него нет прежней подушки безопасности из-за меньшей покупательской активности населения.

По словам руководителя сети магазинов "Афоня" Дмитрия Журавлева, спрос на сантехнику и товары для ремонта упал за последнее время на 40-60%. 29 октября "РБК Санкт-Петербург" сообщил, что крупная торговая сеть по продаже электроинструментов "220 Вольт" столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Это было обусловлено многочисленными исками на общую сумму 1,8 млрд руб.