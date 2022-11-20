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2 часа назад

WSJ: европейские компании пытаются договориться о закупках газа до конца десятилетия

Газета.Ru

Некоторые европейские компании начали переговоры по поводу долгосрочных контрактов на поставки газа до конца этого десятилетия. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

WSJ: европейские компании пытаются договориться о закупках газа до конца десятилетия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В то время как многие в Европе стремятся к договоренностям о поставках на 5-10 лет, некоторые компании и официальные лица не заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов. ФРГ и другие европейские страны поставили цель значительно сократить использование ископаемых источников энергии», — отметили в публикации.

По данным издания, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков по поводу наполняемости подземных хранилищ газом, закупка топлива в следующие несколько лет может значительно усложниться без долгосрочных контрактов из альтернативных источников.

Эксперты указали на то, что после 2026 года на мировой рынок поступит небольшой дополнительный объем сниженного природного газа (СПГ). Поэтому немецкие компании уже стали опасаться возможного дефицита топлива во второй половине десятилетия и уже начали переговоры с производителями СПГ в США по поводу поставок после 2025 года.

19 ноября эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на газ в Европе к концу зимы может подскочить до нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров. По его словам, рост цен на газ произойдет из-за того, что поставки из России могут стать еще меньше, а запасы в подземных хранилищах будут стремительно сокращаться.

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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