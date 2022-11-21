Британия нашла способ обойти запреты и покупать российскую нефть

Великобритания покупает нефть из России через страны-импортеры, в документах при этом их называют другими государствами. К такому выводу пришла газета Sunday Times, передает РИА Новости.

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Как пишет издание, после начала боевых действий на территории Украины в британские порты завезли как минимум 39 танкеров с российской нефтью. В документации эти поставки были оформлены как «импорт из других стран».

Sunday Times пишет, что с марта этого года в порты Великобритании прибыло нефти из России на «778 миллионов фунтов стерлингов», хотя в бумагах поставщиками значатся другие страны. Например, российская нефть стоимостью около 23 миллионов фунтов стерлингов, прибывшая в Иммингем с марта, в документах указана как импортированная из Нидерландов, Германии и Бельгии.

Эксперты указали, что британские нормы регистрации и правила перевозок груза с одного судна на другие могут усложнить введение ограничений против импорта нефти из России. Издание пояснило, что на бумаге страной-импортером называют страну отправки, а не страну-производителя. Например, груз с товарами, произведенными в КНР, может проходить как груз из Германии, если его импортирует немецкая фирма.