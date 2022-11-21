Подразделение Ozon откроет офис в Китае

На продавцов из Китая приходится более 90% ассортимента Ozon Global, их количество на площадке превышает 10 тыс., а оборот по итогам третьего квартала 2022 вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Чаще всего покупатели заказывают из Китая электронику - смартфоны, ноутбуки и комплектующие для компьютеров, мелкую технику, а также одежду. Большим спросом пользуются такие локальные бренды, как Xiaomi, Neatsvor, Huawei, Honor, MSI и Asus, отмечают в компании.