Подразделение Ozon откроет офис в Китае

Подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказа товаров из-за рубежа (Ozon Global) открывает офис в Китае, сообщили в компании.
"Ozon Global открывает офис в Китае", - говорится в сообщении.
Китайский офис возглавит Саймон Хуан, обладающий 10-летним опытом работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае, добавляется в материале.
На продавцов из Китая приходится более 90% ассортимента Ozon Global, их количество на площадке превышает 10 тыс., а оборот по итогам третьего квартала 2022 вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Чаще всего покупатели заказывают из Китая электронику - смартфоны, ноутбуки и комплектующие для компьютеров, мелкую технику, а также одежду. Большим спросом пользуются такие локальные бренды, как Xiaomi, Neatsvor, Huawei, Honor, MSI и Asus, отмечают в компании.
"Мы планируем привлечь на маркетплейс более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот локальных товаров на площадке в 10 раз к 2024 году", - приводятся в сообщении слова Саймона Хуана.
Ozon Global - это часть Ozon по работе с международными продавцами и заказа товаров из-за рубежа. На данный момент ключевыми направлениями Ozon Global являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Республика Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. Ранее Ozon Global запустил партнерскую доставку из Китая, позволившую сократить сроки доставки из-за рубежа почти в два раза.