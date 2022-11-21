Правила по зарплатам топ-менеджеров госкомпаний ужесточили

Правительство России продолжает работу по контролю за зарплатами глав государственных компаний. Так, 117 компаний вместо прежних 43 обязали согласовывать с Министерством финансов и правительственной комиссией уровень ежегодных доходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Впервые ограничения на уровень зарплат топ-менеджеров в госкомпаниях начали действовать в июне этого года. Речь идет о выплатах руководителям организаций, их заместителям, главным бухгалтерам и членам коллегиальных исполнительных органов.

Согласно новому постановлению кабмина, теперь размер зарплаты будет зависеть от реализации руководителями отдельных значимых проектов, а также от того, достигли ли компании ключевых показателей эффективности.

В постановлении правительства также говорится о выплатах премий, которые положены топ-менеджерам при достижении ими KPI: годовая премия должна быть в пределах 30–50% годового максимального вознаграждения, совокупные размеры квартальных премий — не более 10% от этого же показателя.