У российской «дочки» KFC сменилось название

Название российской «дочки» Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» сменилось. Теперь компания называется «Юнирест», сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

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Напомним, что осенью американской Yum! Brands был подписан договор продажи заведений ижевскому франчайзи — компании «Смарт Сервис». Речь идет примерно о 70 ресторанах сети. Соглашение предполагало ребрендинг и сохранение рабочих мест.

Сообщалось, что рестораны будут носить название Rostic's. СМИ писали, что поэтапно запускать сеть начнут в декабре.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ижевского франчайзи KFC о покупке российского бизнеса Yum! Restaurants.

О том, что Yum! Brands приостанавливает работу в РФ, стало известно весной. Однако это не коснулось точек, которые работают по франшизе.