Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
40 минут назад

У российской «дочки» KFC сменилось название

Лера Букина

Название российской «дочки» Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» сменилось. Теперь компания называется «Юнирест», сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

У российской «дочки» KFC сменилось название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что осенью американской Yum! Brands был подписан договор продажи заведений ижевскому франчайзи — компании «Смарт Сервис». Речь идет примерно о 70 ресторанах сети. Соглашение предполагало ребрендинг и сохранение рабочих мест.

Названа дата открытия «Вкусно – и точка» в Белоруссии

Сообщалось, что рестораны будут носить название Rostic's. СМИ писали, что поэтапно запускать сеть начнут в декабре.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ижевского франчайзи KFC о покупке российского бизнеса Yum! Restaurants.

О том, что Yum! Brands приостанавливает работу в РФ, стало известно весной. Однако это не коснулось точек, которые работают по франшизе.

Ранее сообщалось, что уход Yum! Brands с российского рынка негативным образом сказался на международных продажах сети KFC в третьем квартале.

Компании,ФАС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители