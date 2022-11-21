«Вкусно — и точка» запустит доставку в нескольких регионах

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сообщила о запуске с 29 ноября доставки в 21 городе. Она будет осуществляться через такие сервисы, как «Яндекс Еда» и Delivery Club, передает РИА Новости.
Отмечается, что возможность оформить доставку в Москве и Санкт-Петербурге появится до конца текущего года. Во всех регионах присутствия сети запуск сервиса ожидается до конца зимы.
Соответствующее соглашение с компаниями стороны уже подписали.
«Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября», - подчеркнули в компании.
Там добавили, что тогда же доставку перезапустят из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь.
Ранее радио Sputnik, ссылаясь «КСБ Виктори Рестораны», сообщило, что переход ресторанов McDonald’s на бренд «Вкусно – и точка» в Белоруссии стартует с 22 ноября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода McDonald's из республики обратился к населению с призывом «не бросаться на заморское». По его словам, белорусскому бизнесу необходимо занять место этого бренда на рынке.