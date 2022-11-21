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46 минут назад

В России введут акциз на сладкие напитки

Лера Букина

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Он составит 7 рублей за литр, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В России введут акциз на сладкие напитки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о напитках, которые упакованы в потребительскую упаковку и изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, содержат сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка.

Также предусмотрен лимит для доли этилового спирта – она не должна составлять более 1,2%.

Под акциз не подпадают специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также обогащенная пищевая продукция.

Из-под действия акциза вывели также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочную продукцию, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

Среди напитков, которые не были признаны сахаросодержащими, - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.

Ранее «Известия» сообщили, что в России в 2023 году прогнозируется подорожание сладких газированных напитков. Рост может составить минимум 7% без учета инфляции.

Компании,Владимир Путин,ЕАЭС,
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