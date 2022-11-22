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1 час назад

Операторы ЖД транспорта России обратились с требованием о компенсации

Елена Прошина

Союз операторов железнодорожного транспорта России обратился к Министерству транспорта РФ с просьбой подготовить проект постановления, чтобы компенсировать финансовые убытки из-за подвижного состава, удержанного в Финляндии и на Украине, сообщают «Ведомости».

Операторы ЖД транспорта России обратились с требованием о компенсации
Фото: ТАССТАСС

Утверждается, что за пределами страны, «застряло» около 16 тысяч грузовых вагонов. Максимальная сумма компенсации за их потерю оценивается в 32 млрд рублей. Общее количество грузовых вагонов, принадлежащих российским операторам, составляет около 1,2 млн единиц. Это значит, что на территории Украины и Финляндии задержано чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России.

Операторы решили обратиться в Минтранс России после решения кабмина РФ компенсировать потери собственникам грузовиков, которые были арестованы на Украине. Как сообщил заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин, средняя стоимость вагона составляет 2 млн рублей.

Отмечается, что дефицита вагонов в России сейчас нет, поэтому денежная компенсация операторам не столь необходима.

Компании,Денис Семенкин,Минтранс РФ,
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