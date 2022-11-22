Из России уйдет еще одна крупнейшая компания

«В течение первого квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию. В третьем квартале 2023 финансового года мы закрыли бизнес-операции в России», - приводит заявление компании портал Investor NVIDIA.

В Nvidia отметили, что доля выручки на российском рынке в 2022 финансовом году составила всего около 2%. На негативные продажи повлияла ситуация на Украине.