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1 час назад

Из России уходит компания Nvidia

Свободная прессаиещё 1

Стало известно, что компания-производитель графических процессоров Nvidia уходит из РФ. Причиной такого решения стали антироссийские санкции.

Из России уйдет еще одна крупнейшая компания
Фото: ТАССТАСС

«В течение первого квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию. В третьем квартале 2023 финансового года мы закрыли бизнес-операции в России», - приводит заявление компании портал Investor NVIDIA.

В Nvidia отметили, что доля выручки на российском рынке в 2022 финансовом году составила всего около 2%. На негативные продажи повлияла ситуация на Украине.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что китайский производитель электроники Huawei готовится к окончательному уходу с российского рынка.

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