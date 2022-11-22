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31 минуту назад

Илон Маск обеднел на 100 миллиардов долларов

Lenta.ruиещё 1

С начала 2022 года состояние американского бизнесмена Илона Маска, богатейшего человека планеты, сократилось более чем на сто миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

Илон Маск обеднел на 100 миллиардов долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основатель Tesla и SpaceX за это время обеднел на 100,5 миллиарда, что стало самым резким падением для всех участников Индекса миллиардеров, который ведет агентство. Только в понедельник, 21 ноября, он потерял 8,6 миллиарда долларов, что произошло из-за самого сильного падения акций Tesla до минимума за два года.

Удерживаться на вершине рейтинга Маску позволяет состояние в 170 миллиардов долларов. Однако его отрыв от президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно сократилось до 13 миллиардов долларов.

В начале ноября прошлого года состояние Маска доходило до 340 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом в истории, однако затем капитализация его активов начала сокращаться.

Одной из главных проблем для активов Маска в последнее время стала покупка им социальной сети Twitter. Инвесторы начали подозревать, что интерес бизнесмена к новому активу снижает качество управления остальными.

Частично их предположение подтвердил сам Маск. В ходе выступления на бизнес-форуме B20 в Индонезии (идет перед встречей представителей стран G20) он пожаловался на то, что работает с утра до ночи, но с трудом справляется с задачами, что стоят перед ним.

Компании,Илон Маск,Бернар Арно,SpaceX,
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