Илон Маск обеднел на 100 миллиардов долларов

С начала 2022 года состояние американского бизнесмена Илона Маска, богатейшего человека планеты, сократилось более чем на сто миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

Основатель Tesla и SpaceX за это время обеднел на 100,5 миллиарда, что стало самым резким падением для всех участников Индекса миллиардеров, который ведет агентство. Только в понедельник, 21 ноября, он потерял 8,6 миллиарда долларов, что произошло из-за самого сильного падения акций Tesla до минимума за два года.

Удерживаться на вершине рейтинга Маску позволяет состояние в 170 миллиардов долларов. Однако его отрыв от президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно сократилось до 13 миллиардов долларов.

В начале ноября прошлого года состояние Маска доходило до 340 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом в истории, однако затем капитализация его активов начала сокращаться.

Одной из главных проблем для активов Маска в последнее время стала покупка им социальной сети Twitter. Инвесторы начали подозревать, что интерес бизнесмена к новому активу снижает качество управления остальными.