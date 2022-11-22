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44 минуты назад

У стартапа с российскими корнями отняли завоёванный €1 млн

Секрет Фирмы

Международный конкурс для стартапов Slush аннулировал победу британской платформы Immigram, которая помогает в переезде айтишникам. Конкурс проходил в столице Финляндии Хельсинки. На нём соискатели представляли свои проекты. Победитель должен был получить €1 млн от разных инвестиционных фондов. Но в последний момент выяснилось, что Immigram основали выходцы из России.

У стартапа с российскими корнями отняли завоёванный €1 млн
Фото: SlushHQ / TwitterSlushHQ / Twitter

О победе Immigram объявили 18 ноября. В соцсетях и украинских СМИ этот шаг раскритиковали, отметив, что на конкурсе победил стартап с российскими связями, финансированием и клиентами. Несмотря на регистрацию в Британии, у Immigram были вакансии и на российском сервисе по поиску работы HeadHunter.

После этого в Slush заявили, что конкурс «не поддерживает действия России на Украине, не сотрудничает с российскими фирмами и фондами и не принимает заявки от стартапов и инвесторов, которые базируются в России».

Вскоре победу Immigram аннулировали. Slush попросил участвовавшие в награждении фонды отозвать свои инвестиции.

В Immigram в ответ заявили, что компания была основана иммигрантами и имеет украинские, татарские, польские и русские корни. С инвестициями платформа собиралась расширить свою географию.

Immigram запустили россияне Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов. Компания помогает IT-специалистам получить визу талантов международного уровня, переехать в Великобританию, найти там квартиру и открыть банковский счёт. Стоимость услуг зависит от конкретного случая, среднее значение составляет 5000 фунтов стерлингов (около 360 000 рублей по официальному курсу). В апреле Immigram привлёк первые $500 000.

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