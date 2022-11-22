«Газпром» сообщил об «оседании» на Украине газа для Молдавии

В «Газпроме» пришли к выводу, что на Украине «оседает» предназначенный Молдавии российский газ, и предупредили о сокращении поставок. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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В компании заявили, что «Газпром» отправляет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдавию больше газа, чем в итоге передается Кишиневу на границе с Украиной.

В «Газпроме» предупредили, что с 28 ноября начнут сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» «в объеме суточной недопоставки», если транзитный дисбаланс через Украину сохранится.

В компании рассказали, что 21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем газа, фактически поставленного при нарушении оплаты текущих поставок, составляет 24,945 миллиона кубометров. Всего на территории Украины «осело» 52,52 миллиона кубометров газа, подсчитали в «Газпроме».

В начале октября в Молдавии заявили, что поставки российского газа упали на треть, до 5,7 миллиона кубометров в сутки (в ноябре президент Майя Санду заявила, что речь идет о сокращении уже на 50 процентов). В «Газпроме» объясняли это отказом Украины принимать газ через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Также в компании говорили, что Молдавия нарушает сроки оплаты за поставки газа.