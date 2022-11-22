Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
37 минут назад

«Газпром»: на Украине «оседает» предназначенный Молдавии газ

Алиса Селезнёва

В «Газпроме» пришли к выводу, что на Украине «оседает» предназначенный Молдавии российский газ, и предупредили о сокращении поставок. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Газпром» сообщил об «оседании» на Украине газа для Молдавии
Фото: ТАССТАСС

В компании заявили, что «Газпром» отправляет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдавию больше газа, чем в итоге передается Кишиневу на границе с Украиной.

Белоруссия захотела повысить тариф на транзит российской нефти

В «Газпроме» предупредили, что с 28 ноября начнут сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» «в объеме суточной недопоставки», если транзитный дисбаланс через Украину сохранится.

В компании рассказали, что 21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил часть поставок за ноябрь. Объем газа, фактически поставленного при нарушении оплаты текущих поставок, составляет 24,945 миллиона кубометров. Всего на территории Украины «осело» 52,52 миллиона кубометров газа, подсчитали в «Газпроме».

В начале октября в Молдавии заявили, что поставки российского газа упали на треть, до 5,7 миллиона кубометров в сутки (в ноябре президент Майя Санду заявила, что речь идет о сокращении уже на 50 процентов). В «Газпроме» объясняли это отказом Украины принимать газ через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Также в компании говорили, что Молдавия нарушает сроки оплаты за поставки газа.

В «Газпроме» подчеркивали, что оставляют за собой право на полное прекращение поставок, если обязательства по оплате газа будут нарушены.

Компании,Газпром,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители