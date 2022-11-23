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41 минуту назад

Онлайн-продажи российских вин стартуют в ноябре 2023 года

Елена Прошина

В Москве и области с 1 ноября 2023 года пройдет эксперимент по торговле отечественными винами через интернет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов, который готовят к внесению в Государственную Думу.

Российские вина начнут продавать онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в документе, жители Москвы и области смогут заказать игристые, тихие и крепленые напитки через сайт «Почты России». В проекте указано, что для получения заказа требуется подтвердить свой возраст. Сделать это можно по паспорту через курьера или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации. Как уточнили в Министерстве финансов, механизм процедуры требует доработки. Эксперимент продемонстрирует перспективы и возможности по контролю онлайн-продаж.

«Известия» пишут, что «Почта России» будет приступать к доставке спустя сутки после заказа. Такой временной промежуток обусловлен прямыми поставками продукции от производителя, пояснили в ведомстве.

В Министерстве промышленности и торговле изданию напомнили, что об этом условии доставки сообщалось еще в прошлом году, когда о проведении соответствующего эксперимента говорил президент России. Ведомство также отметило, что поддерживает легальные продажи алкоголя через интернет, а представленные для эксперимента документы уже согласованы.

Компании,Почта России,Госдума,
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