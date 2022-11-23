Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в ЕС вопреки эмбарго

Черноморский НПЗ, входящий в структуры «Лукойл», продолжит экспорт нефти в ЕС до конца 2024 года. Таких договоренностей достигли Россия и Болгария в обмен на налоговые платежи.

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Несмотря на убеждения Брюсселя о нарушении санкционного режима, Болгария дала налоговую «прописку» Черноморскому нефтеперерабатывающему заводу. Как сообщает The Independent, «Лукойл» будет уплачивать налоги, которые платит в Нидерландах и Швейцарии, на территории Болгарии с начала 2023 года, это принесет бюджету страны порядка 350 млн евро. Также по сообщению издания «Лукойл» в какой-то степени избежит эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов с 5 декабря текущего года.

На Черноморском НПЗ работает несколько тысяч человек, завод является значительной частью производства и рынка труда Болгарии, и его закрытие грозит не только дефицитом бензина в стране, но и нанесет серьезный ущерб всей экономике.