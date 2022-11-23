Молдавия ответила на заявление «Газпрома» про «оседающий» на Украине газ

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что «осевший» на украинской территории газ — резервы Молдавии. Он также подчеркнул, что за этот газ будет произведена оплата. Соответствующее заявление вице-премьер сделал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине», — написал он.

Спыну также отметил, что молдавская сторона получает газ из РФ в полном объеме. При этом, по его словам, некоторый объем находится на украинской и румынской территории до того, как попадает в страну.

Ранее «Газпром» проинформировал об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Компания подчеркнула, что объем газа, который «Газпром» подает на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. Холдинг также отметил, что компанией «Молдовагаз» была произведена оплата за часть поставок за ноябрь.

«Газпром» предупредил о том, что 28 ноября с 10:00 «Газпром» будет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, если транзитный дисбаланс через Украину сохранится для потребителей Молдовы.