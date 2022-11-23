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45 минут назад

СМИ: на бизнес Kraft Heinz претендуют несколько покупателей

Лера Букина

Российским бизнесом американской Kraft Heinz по производству детского питания заинтересовались несколько компаний. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

СМИ: на бизнес Kraft Heinz претендуют несколько покупателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников, среди претендентов на покупку - ГК «Черноголовка» и «Фармалакт», а также АФК «Система». Первые две фирмы уже работают в данном сегменте.

Как уточнил один из источников издания, российский бизнес обойдется в 2,5-3 млрд рублей. Эта сумма равна чистой выручке за весь прошлый год.

Вместе с тем подчеркивается, что с большой долей вероятности именно ГК «Черноголовка» станет владельцем российского бизнеса. Напомним, что она занимается производством снеков, кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Также, по мнению аналитиков, высокие требования к производству и качеству продукции для детей осложняют инвестиции в новое производство детского питания.

Также отмечается, что в стране наблюдается значительное снижение спроса на детское питание - на 19,4%. В этой связи можно полагать, что покупателю предоставят скидку, считают специалисты.

О планах Kraft Heinz продать бизнес по производству детского питания в России СМИ сообщали летом. Позднее в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») указывали на продолжение работы производств американского продовольственного концерна Kraft Heinz в РФ в привычном формате.

Компании,Коммерсант,АФК Система,
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