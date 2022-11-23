Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ответ вице-премьера Молдавии Андрея Спыну на заявление «Газпрома» об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям.
Ранее Спыну заявил, что осевший на украинской территории газ — резервы Молдавии. Он также подчеркнул, что за этот газ будет произведена оплата.
Аналитик предположил, что мог существовать и такой вариант, при котором Молдавия вовсе не закачивала газ в ПГХ, а просто перепродавала его самой Украине.
«Это сейчас выгодно, так как по контракту "Молдовагаза" и "Газпрома" в зимний период (4 и 1 квартал года) стоимость газа для Молдавии определяется с привязкой к стоимости нефти на мировом рынке. По такой системе газ стоит меньше 1 тыс. долларов за тыс. куб.м., а на спотовом рынке в ЕС - больше 1 тыс. долларов за тыс. куб.м. Возможно, Молдавия продавала часть заказанных для себя объемов Украине. Если в контракте с "Газпромом" есть пункт о запрете реэкспорта, тогда Молдавии логично скрывать сделки с Украиной», — сказал собеседник «Рамблера».
Накануне «Газпром» проинформировал, что компания фиксирует оседание на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.