С одной стороны, Молдавия может хранить свой газ в украинских ПГХ. Там большие хранилища, и технически это возможно. Смущает только фраза молдавских представителей о том, что эти объемы газа "будут" оплачены. Формально они сначала должны были их оплатить, а уже потом закачивать в украинские ПГХ. Тогда бы у "Газпрома" не было бы ни к кому претензий. Но сейчас, видимо, получается, что Молдавия направляла предназначенные ей объемы в украинские ПГХ, а за часть этого газа "Газпрому" не платила.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ