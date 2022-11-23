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1 час назад

Эксперт оценил заявление Молдавии об осевшем на Украине газе

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ответ вице-премьера Молдавии Андрея Спыну на заявление «Газпрома» об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям.

Ранее Спыну заявил, что осевший на украинской территории газ — резервы Молдавии. Он также подчеркнул, что за этот газ будет произведена оплата.

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С одной стороны, Молдавия может хранить свой газ в украинских ПГХ. Там большие хранилища, и технически это возможно. Смущает только фраза молдавских представителей о том, что эти объемы газа "будут" оплачены. Формально они сначала должны были их оплатить, а уже потом закачивать в украинские ПГХ. Тогда бы у "Газпрома" не было бы ни к кому претензий. Но сейчас, видимо, получается, что Молдавия направляла предназначенные ей объемы в украинские ПГХ, а за часть этого газа "Газпрому" не платила.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Аналитик предположил, что мог существовать и такой вариант, при котором Молдавия вовсе не закачивала газ в ПГХ, а просто перепродавала его самой Украине.

«Это сейчас выгодно, так как по контракту "Молдовагаза" и "Газпрома" в зимний период (4 и 1 квартал года) стоимость газа для Молдавии определяется с привязкой к стоимости нефти на мировом рынке. По такой системе газ стоит меньше 1 тыс. долларов за тыс. куб.м., а на спотовом рынке в ЕС - больше 1 тыс. долларов за тыс. куб.м. Возможно, Молдавия продавала часть заказанных для себя объемов Украине. Если в контракте с "Газпромом" есть пункт о запрете реэкспорта, тогда Молдавии логично скрывать сделки с Украиной», — сказал собеседник «Рамблера».

Накануне «Газпром» проинформировал, что компания фиксирует оседание на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.

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